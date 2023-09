Krokodil, Adler, Storchenbein

per Mail teilen

Mittelpunkt dieser Sendung sind ein Krokodil, ein Adler und ein Storchenbein. Es handelt sich freilich um keinen Ausflug in einen Tierpark, sondern in die bezaubernde Welt des Blechspielzeugs und der Miniatureisenbahnen. (20 Minuten)

Im September 1984 feierte Märklin sein 125-jähriges Firmen-Jubiläum. Wir zeigen den Wandel der Spielzeugpalette und die Veränderungen der Produktionsweise:

Traumhaft schönes altes Blechspielzeug aus 125 Jahren Märklin-Spielzeugproduktion. Darunter Dinge, die bisher kaum jemandem bekannt waren.

Traumhaft schönes altes Blechspielzeug aus 125 Jahren Märklin-Spielzeugproduktion SWR

Zum Beispiel das Modell des Henschel-Wegmann-Zuges, der Ende der 30er Jahre die 176 km lange Strecke von Dresden nach Berlin in 102 Minuten zurücklegte. Ein Handmuster, das nie in Serie ging.

Gezeigt wird auch die größte Spur-I-Anlage der Bundesrepublik in Hamburg, auf der die Züge exakt nach dem Fahrplan verkehren und natürlich das legendäre Märklin-Krokodil, vor mehr als 50 Jahren.

(ESD 27.10.1991)