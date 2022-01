Masuren – Land ohne Eile

Schon Siegfried Lenz beschrieb in einer seiner Erzählungen eine Schmalspuridylle in Masuren. Der Titel der Geschichte: "Die Kleinbahn namens Popp". Dieses Bähnchen gibt es noch heute in Elk im östlichen Masuren und sie dampft und schnauft wie eh und je.

Sendung am Mo. , 24.1.2022 14:40 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen