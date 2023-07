Mehr als 50 Dampfloks, Lokomobile, Dampfmaschinen, Dampftraktoren etc. waren in Sinsheim zu bestaunen

Fahrspaß pur - auf über 2000m Gleisen.

Das erste Echtdampf-Hallentreffen, das es in dieser Art zuvor noch nicht gegeben hatte, fand vom 4.-6. Januar 1997 in zwei Messehallen in Sinsheim statt. Internationale Echtdampfer konnten drei Tage lang auf mehr als 2000 Metern Gleislänge in den Größen 5 und 7 1/4 Zoll zeigen, was in ihren Loks steckt.

Das Treffen war nicht nur Anziehungspunkt für Dampflokomotiven, sondern auch für Lokomobile und Dampftraktoren. SWR SWR -





Höhepunkte dieser Veranstaltung waren die detailgetreue Nachbildung des Kaiserzuges und die Wagen des legendären Orient-Express.

(ESD: 18.01.1997)