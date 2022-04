Badische & Württembergische Bahnmomente – Nachkriegszeit & Aufbaujahre

50 Jahre Baden-Württemberg – Teil 1

Das alte Gebäude der Bundesbahndirektion in Karlsruhe. SWR SWR -

Wir machen einen Ausflug in die Landes- und Bahngeschichte von Baden-Württemberg. Dieses Bundesland feierte 2002 seinen 50. Geburtstag. Grund genug für uns, einmal in den Archiven zu kramen und Bilder aus den frühen Jahren zu präsentieren.



Außerdem kommen Experten und Zeitzeugen zu Wort, die sich noch gut an die damalige Zeit erinnern können, an die Schwierigkeiten, Vorurteile und Kuriositäten, die die Gründung dieses neuen Bundeslandes mit sich brachte. Gezeigt werden alte Filme, die größerenteils noch nie in Eisenbahn-Romantik gezeigt wurden.

(ESD: 12.05.2002)