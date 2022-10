Fjorde, Gletscher, Eisenbahnen Bildergalerie (Folge 663)

Das Ende der Bootsreise ist in Flam, den Startpunkt der Flåmbahn. Der Ort wird seiner Bekanntheit nicht wirklich gerecht. Ein paar Häuser stehen herum, der neue Bahnhof von 1994 in typischem Norwegerrot, einige Meter entfernt der alte Bahnhof in gelber Farbe gestrichen. Er beherbergt das kleine Bahnmuseum und zwei Originalfahrzeuge, wobei die grüne E-Lok herausragt. Viel mehr ist hier nicht zu finden. Der Anleger für die riesigen Kreuzfahrschiffe und ein Parkplatz für die vielen Busse.