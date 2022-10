78 468 im Bahnhof Trier: Sie ist die „Grande Dame“ in Trier – eine der ältesten Lokomotiven beim Dampfspektakel. 1923 wurde sie in der Lokomotivfabrik Henschel und Sohn in Kassel gebaut, 1969 ausgemustert und abgestellt. Seit 1998 ist sie wieder als betriebsfähige Maschine unterwegs. Beheimatet ist sie beim Verein Eisenbahn-Tradition in Lengerich.

SWR Joachim Schmidt