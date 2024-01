per Mail teilen

Der berühmteste Zug Neuseelands. Von Christchurch aus fährt der Tranzalpine von der Ostküste der Südinsel Neuseelands über die Southern Alps bis nach Greymouth an der Westküste. Eine 230 Kilometer lange Reise durch eine meist menschenleere, eindrucksvolle Gebirgslandschaft, mit Stop in Arthurs Pass, am Lake Brunner bei Moana und der alten Goldgräberstadt Shantytown.