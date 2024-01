Mit dem Zug in die Toskana (ESD: arte 11.11.2009)

Seit jeher lockt "Bella Italia" mit seinen Altertümern, seiner Sonne und seinem Meer. Aber auch Eisenbahnfreunde kommen hier auf ihre Kosten, denn Italien lockt mit zahlreichen musealen Lokomotiven.

Verschiedene Museumsbahnvereine wie "Musi Neri" oder "Italvapore" kümmern sich mit Unterstützung durch die italienische Staatsbahn um die Wiederaufbereitung, um Wartung und Reparaturen von historischen Lokomotiven und setzen sie auf verschiedenen Strecken im Land wieder in Betrieb.

In dieser Reportage begleitet das Fernsehteam einen Sonderzug, der mit wechselnden Zugpferden in die Toskana unterwegs ist. Auftakt bietet ein deutsch-österreichisches Dampfgespann auf den Brennerpass hinauf. Elektrisch geht es weiter durch Südtirol bis Trient. Auf dem Reiseplan stehen so verheißungsvolle Namen wie Val Sugana, Vicenza oder Faentina, Strecken und Städte auf dem Schienenweg in eine der reizvollsten Landschaften Europas.

Höhepunkt für die Eisenbahnfreunde ist mit Sicherheit eine Begegnung mit der legendären Franco-Crosti-Lokomotive, Höhepunkt für die Kultursuchenden unter den Passagieren wird der Aufenthalt in Siena, der schönsten Stadt in der Toskana. Mit Dampf geht es weiter in die Crete Sienese, in den Weinkeller Italiens, von wo Chianti und Montepulciano kommen und so edle Tropfen wie der Brunello di Montalcino. Zum Abschluß der Reise bringt der Dampf-Sonderzug seine Fahrgäste nach Rimini an die Strände der Adria. Einsam und verlassen liegen sie im zauberhaften Licht eines sonnigen Oktobertags.