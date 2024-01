Schneeträume zwischen Vorarlberg und Tirol

Wir möchten an dieser Stelle nicht auf die Polemik über Erderwärmung im Winter 2009 eingehen. Wohl aber auf den Winter, der mit solchen Schneemengen aufwartete, dass man sich in die gute alte Zeit zurückversetzt sah, als Winter wirklich noch Winter waren. Mit Eis und Schnee und ununterbrochenen Minusgraden von Anfang November bis Ende April. In diese gute alte Zeit ist die Eisenbahn-Romantik Sonderfahrt über Fasching 2009 eingetaucht.



Bei der Abfahrt in Stuttgart machten sich die Schneeflocken noch rar, aber spätestens im Allgäu tanzten sie vom Himmel herunter, dass es eine wahre Pracht war.

Ähnlich prachtvoll unsere Zugrösser. Anfangs die V 200 und ab Augsburg Dampfross 41 018, der Dampflokgesellschaft München. Der gepflegte schwarze Renner, Jahrgang 1939, brachte uns durch schneeweiße Landschaften zum Bodensee nach Bregenz.

Bregenzer Waldbahn



Die Festspielstadt am Bodensee war einstmals der Ausgangspunkt der Bregenzer Waldbahn. Die 760-mm-Schmalspurbahn ist leider seit 1983 Geschichte. Ein kleiner, gut fünf Kilometer langer Abschnitt existiert allerdings noch.





Von Bezau nach Bersbuch. Dort ist in den Sommermonaten eine Museumsbahn unterwegs, die vor ein paar Jahren in die Schlagzeilen rückte, als bei einem Hochwasser die Sporeneggbrücke, eine Fachwerkbrücke über die Bregenzer Ache, vor einer laufender Kamera einstürzte. Ein Riesenschock. Glücklicherweise sind die Schäden unterdessen alle beseitigt und die Bahn bestens in Schuss. Als neuestes Bauwerk ist vor kurzem eine Lokremise in Betrieb genommen worden.

Schneeräumung

Allerdings wäre unser Ausflug beinahe ins Wasser gefallen, beziehungsweise in den sich immer höher auftürmenden Neuschnee. An drei Wochenenden hintereinander haben die Eisenbahnfreunde in mühsamer Kleinarbeit die Trasse immer wieder geräumt, damit unsere Fahrt auch stattfinden kann, was Dank einer Schneeschleuder letztendlich auch gelungen ist.

Man muss sagen, dass sich die Mühen gelohnt haben. Der Winterdampfausflug war traumhaft. Die Fotomotive auch, wahrscheinlich weil die zahllosen Flocken einen außergewöhnlichen Reigen um den Zug geschwebt sind.

Rheinregulierungsbahn



Ohne Neuschnee ging es später am Rhein entlang. Auf der "Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung". Diese Bahn wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, um die Rheinmündung in den Bodensee so zu gestalten, dass die Geröllmassen des Flusses in den tiefen Teil des Sees gelangen und so ein Versanden der Uferregion vermieden wird. Die Bahn ist in den späten 40er Jahren elektrifiziert worden, hat aber auch noch Dampfrösser zu bieten.

Seit dem vergangenen Jahr wird die Bahn nicht mehr benötigt, die Regulierung ist abgeschlossen. Der Steinbruch, in dem das Material für den Rheindamm gewonnen wurde, und von dem aus täglich 400 Tonnen Gestein abtransportiert wurden, ist nun geschlossen.

Deshalb wurde aus der gesamte Anlage nun eine Museumsbahn mit einem angeschlossenem kleinen Museum in Lustenau. Nur wenige Eisenbahnfreunde kennen diese kleine, 750-Millimeter-Bahn. Deshalb ist bei einem Besuch des Bodensees, zumindest wenn man in der Gegend um Lindau und Bregenz Urlaub macht, ein Ausflug zur Rheinregulierungsbahn eigentlich Pflicht.

Arlbergbahn



Unsere Reise ging weiter auf normaler Spur von Bregenz in Richtung Innsbruck über die berühmte Arlbergbahn, die in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiert und die sich dem Betrachter natürlich ebenfalls in strahlend weißer Umgebung präsentierte.

Wir Bahnfreunde standen staunend auf dem Bahnsteig von Langen und blickten in Richtung Arlbergtunnel, dessen Westportal von einem Flockenschleier verhängt schien. Nach kurzem Schneeaufenthalt ging es weiter durch den knapp zehn Kilometer langen Tunnel, vorbei an St. Anton, das durch die neue Streckenführung kaum wahrgenommen wird, über die berühmte Trisannabrücke in Richtung Innsbruck.

Stubeitalbahn

Die Olympiastadt hat nicht nur Wintersportlern sondern auch Bahnfans einiges zu bieten. Angefangen bei der Stubaitalbahn, in die man direkt neben dem Hauptbahnhof einsteigen kann. Im Normalfall sind Straßenbahnwagen aus Hagen dort im Einsatz, die in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts das Überleben der Bahn gesichert haben. Weitsichtige (Verkehrs)politiker wollten seinerzeit auf Teilen der Bahntrasse die neue Inntal-Autobahn bauen. Zum Glück war der Widerstand groß und die Einsicht setzte sich durch, dass die 18 Kilometer lange Meterspurlinie nach Fulpmes auch in Zukunft benötigt wird. Für die Autobahn fand sich eine andere Trasse ....

Zwischen dem Hauptbahnhof Innsbruck und dem Stubaitalbahnhof fährt die Stubaitalbahn als Straßenbahn, anschließend ist sie als Nebenbahn unterwegs. 1904 wurde die Linie eröffnet. Die Fahrzeuge waren die ersten Einphasen-Wechselstrom-Triebwagen der Welt. Allerdings war ihre Leistung nicht optimal, so dass die Innsbrucker Straßenbahn ein Jahr später Gleichstromfahrzeuge in Dienst stellte. Wir fuhren natürlich mit den Oldtimern unterwegs. Den alten vierachsigen Triebwagen in rot-weißen Anstrich der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. Bis in die frühen 60er Jahre war die Farbkomposition braun-weiß.

Steil bergauf

Mit bis zu 46 Promill Steigung geht es nach oben, in Richtung Stubaier Gletscher. Über die Haltepunkte Natters, Mutters und Kreith. Bei einigen stand eine Kreuzung an. Auch auf freier Strecke wurden Halte eingelegt, weil eine Scheinanfahrt oder ein Fotohalt angesagt waren. Die faszinierende Landschaft war – aber da sage ich schon nichts mehr Neues - ganz in Weiß gehüllt. Ein schönes Motiv. Rot-weißer Triebwagen in Schneelandschaft mit Flockenwirbel.

Die Stubaital ist ein modernes Nahverkehrsmittel, das im Stundentakt fährt, bis Mutters sogar halbstündlich. Seit Oktober 2008 befindet sich die erste Niederflurgarnitur im Plandienst, die Tage der Hagener Straßenbahnwagen sind also gezählt. 2007 waren fast 870.000 Fahrgäste mit der Stubaitalbahn unterwegs.

Tiroler Bahnmuseum

Wir sagen der Stubaitalbahn ade, allerdings mit dem Hinweis, dass auch diese Bahn eine Reise wert ist. Außerdem muss man im Betriebshof unbedingt einen Halt einlegen, um das Tiroler Bahnmuseum zu besuchen. Dort erhält man auch einen Ein- und Überblick über die zahllosen Klein- und Schmalspurbahnen Tirols, die größtenteils leider schon Geschichte sind.

Schneeunmengen in Kitzbühel



Wir brausen weiter durch den Winter, der beim Erscheinen dieses Artikels auch schon Geschichte ist, der uns aber bisher nicht vorstellbare Bahnmotive geschenkt hat.

Eindrucksvoll unser Zwischenstop auf dem Bahnhof von Kitzbühel. Dort lag soviel Schnee, dass es absolut unmöglich war, zur Lok nach vorn zu gehen.





Immerhin zog unseren Zug eine ehemalige P8, die 638.1301 der Österreichischen Gesellschaft für Bahngeschichte.

Pinzgaubahn



Unser nächstes Ziel ist Zell am See. Ausgangspunkt der Pinzgauer Lokalbahn nach Krimml. Die 1898 eröffnete Bahn hatte ein ähnliches Schicksal, wie die Weißeritztalbahn in Sachsen erlitten. Anno 2005 wurde sie durch ein Hochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die ÖBB wollte sich ihrer ungeliebten Bahn gänzlich entledigen, doch die Anrainer hielten dagegen. Weitermachen, aber ohne ÖBB. Seit den vergangenen Sommer ist nun die Salzburger Lokalbahn der neue Betreiber der Bahn, mit der es nun steil bergauf gehen soll. Güterverkehr wurde reaktiviert, die Strecke soll im kommenden Jahr bis zum Endpunkt Krimml wieder befahrbar sein, bisher ist nur gut die Hälfte wieder aufgebaut. Momentaner Endpunkt ist Mittersill.

Schmalspurschnellzug

Der Direktor der Salzburger Lokalbahn, Gunter Mackinger, eine profunder Kenner der Materie und ein großer Dampf- und Schmalspurfan, freut sich auch über die Aufarbeitung einer bosnischen Schnellzugdampflok. Im kommenden Jahr soll erstmals ein Schnellzug auf 760 Millimetern durchs Pinzgau brausen. Bei einer Streckenlänge von fast 53 Kilometern ein interessanter Gedanke. Wir werden Sie auf jeden Fall in Kenntnis setzen, wenn die Schmalspurschnellzugdampfepoche im Pinzgau Realität wird.

Bei unserer Dampfreise zuckelten wir gemütlich durch das Tal der Salzach. Unsere Lok ist die Stütztenderlok Mh3, bei der ÖBB unter der Nummer 399.03 unterwegs. Sie ist rüstig und munter trotz ihrer 103 Lenze, die sie auf dem Buckel hat.

Neuer Wendezug

Museumsbetrieb ist ein Standbein der Krimmler Bahn, wie die Pinzgauer Lokalbahn auch genannt wird, andererseits und in der Hauptsache ist sie eine hochmoderne Schmalspurbahn. Zusammen mit der Zillertalbahn hat man beschlossen, neue Dieselloks anzuschaffen. Lok Vs81 ist mit dem neuen Wendezug unterwegs, der den Betrieb für alle Beteiligten schnell und komfortabel macht.Wir wünschen der Pinzgaubahn alles Gute, auf dass möglichst bald wieder die weltberühmten Krimmler Wasserfälle angefahren werden können.

Zillertalbahn

Unser letzter Besuch galt der Zillertalbahn. Sie führt von Jenbach nach Mayrhofen, ist knapp 32 Kilometer lang und wurde 1902 eröffnet. In den 60er Jahren stand sie der Verbreitung der Zillertalstraße im Weg. Da die kleine Bahn aber eine große Leistung beim Bau des Speicherkraftwerkes Mayrhofen erbrachte, konnte sie sich auf diese Weise unentbehrlich machen. 1971 wurde das Kraftwerk eröffnet, da sprach man nicht mehr von Einstellung des Betriebes. Im Gegenteil, Güterverkehr ist auf der Zillertalbahn bis auf den heutigen Tag anzutreffen. Teile der Strecken werden sogar zweigleisig ausgebaut.

Die Zillertalbahn ist eine richtige kleine Erfolgsgeschichte und der Beweis, das Schmalspur-Eisenbahnen auch im 21. Jahrhundert nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern tatsächlich zukunftsfähig sind. Unser Zug stapfte, gezogen von Lok "Zillertal", die 109 Jahre alt ist, durch meterhohen Schnee und freut sich zusammen mit den Fahrgästen über einen traumhaften Wintertag ohne Schneefall, sondern mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein.

Ein würdiger Abschluss unserer Eisenbahn-Romantik Faschingswinterdampfreise, die in diesem Falle ihrem Namen alle Ehre machte.

Danke und Tschüss

Vielen Dank auch an die IGE und Amin Götz mit seinem Team, die diese Fahrt wieder vorzüglich geplant und durchgeführt haben.

Am Schluss noch ein persönliches Wort zu unserem Kamerateam, das tolle Arbeit geleistet hat, die durch die riesigen Schneemengen nicht einfacher geworden ist. Dank an Grit Merten, Joachim Krug, Uwe Schober und Albert Gratz.

Die Sendung wird voraussichtlich am 28. Juni um 16 Uhr in der Sendereihe Eisenbahn-Romantik ausgestrahlt.

Der Titel lautet: Kleinbahnschätze in Österreichs Westen.