Joachim Jung

Beim Theater übte Jo Jung erst einmal was es heißt, ein Publikum zu unterhalten und zu berühren. Am Radiomikrofon, dem Ohr des Hörers, ist er seit 1985 zu hören. Auch vor der Kamera macht er eine gute Figur - unter anderem in "Das war einmal" oder "Eine Frau nach Maß".

Das Erzählen oder Sprechen zu Dokumentationen - zumeist auf SWR und ARTE - ist seit mehr als 20 Jahren sein täglich Brot.

Den Brettern, die die Welt bedeuten ist er dennoch mit großem Vergnügen treu geblieben.

Mit seinem Piano-Partner Peter Grabinger, einem SWR1-Musikredakteur, spielt er das Programm: "Sex, Crime, and Rock´n´Roll" oder "Vom Ventil zum Computer", ein vergnüglicher Abend rund um die Eisenbahn.

Ein weiteres Projekt ganz oben auf Jungs Live-Liste ist seit etlichen Jahren die Rock-Band "Poems on the Rocks". Lyrik und Rock sind zwar von der härteren Gangart, haben ihn aber schon mit Eric Burdon zusammen gebracht.

Und getreu dem Motto: Poesie und Musik - ob laut oder leise, ob hart oder zart - wenn der Ton stimmt hört man gerne zu, meint Jo Jung: "Ton ist mein Film!" Bei Eisenbahn-Romantik macht allerdings der Film Jungs Ton - und das seit über zehn Jahren.