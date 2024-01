Deutschlandweit

Wie in der Folge 868 der Eisenbahn-Romantik vorgestellt, werden Torfbahnen bis heute immer noch im industriellen Torfabbau eingesetzt. Neben der Industrie gibt es auch viele Moorbahnen die rein als touristische Attraktion genutzt werden: Vom Moorexpress bei Worpswede bis zum Wurzacher Ried in Baden-Württemberg. Die mystischen Landschaften, oft in Verbindung mit Torfmuseen, sind ein kulturelles Erlebnis für Jung und Alt. Hier einige Anregungen:

Tipps für Ausflügler und Moorbahnfans

Baden-Württemberg

Bad Wurzach: Torfbahn im Wurzacher Ried

Der Heimatverein Wurzen bietet Fahrten entlang des Riedkanals und des Stuttgarter Sees an. Die Fahrt wird mit den Geschichten aus der Historie des Rieds und der Entstehung der Bahn durch die Mitglieder des Vereins ergänzt.

Telefon: 07564 3167

Homepage: http://www.torfbahn.de/

Brandenburg

Mildenberg: Ziegeleipark Mildenberg

Der Ziegeleipark ist eingebettet in eine wunderbare Seen- und Kulturlandschaft. Mit der „Naturpark-Tour“ bekommt man einen Einblick in die sogenannte "Tonstichlandschaft". Diese führt durch einen Teil des "Naturparks Uckermärkische Seen".

Telefon: 03307 310410

Homepage: http://www.ziegeleipark.de/bahnfahrten.html

Niedersachsen

Burgsittensen: Moorbahn Burgsittensen e.V.

Die Gesamtstreckenlänge der Bahn beträgt ca. vier Kilometer und führt durch das Tister Bauernmoor. Neben der normalen Fahrt werden auch noch eine virtuelle Moorbahnfahrt und Führungen durch das Moor angeboten.

Telefon: 04282 911509

Homepage: http://www.moorbahn.de/

Diepenau: Moorbahn Uchter Moor e.V.

Die Moorbahn fährt von Ihrem Bahnhof in Essern ab. Die Fahrzeit beträgt etwa zwei- bis drei Stunden. Entlang eines Erlebnispfades sind 13 Informationsstandorte eingerichtet bei denen man sich über Moor, Torf und Natur informieren kann. Das Informationszentrum zeigt historische Objekte und eine prähistorische Moorleiche.

Telefon: 05777 961385

Homepage: http://www.moorbahn-uchter-moor.de/internet/page.php

Drochtersen-Aschhorn: Moorkiecker im Kehdinger Moor

Die Moorkiekerbahn liegt an der Niederelbe zwischen Hamburg und Cuxhaven und wird vom Verein zur Förderung von Naturerlebnissen betrieben. Die für den sicheren Personentransport umgebaute Lorenbahn beförderte früher Torf für die Euflor-Humuswerke. Euflor ist bis heute einer der größten Gartenbedarfshersteller.

Telefon: 04141 12561

Homepage: http://www.moorkiekerbahn.de/moki_moki.html

Flögeln/Wanna: Moorbahn Ahlenmoor

Ab Februar fährt die Bahn, vom Moorinformationszentrum von Wanna aus, Touristen ins Ahlenmoor. Zweieinhalb Stunden sollte man für die Fahrt einplanen. Im alten Torfwerk wird ganzjährig eine interaktive Erlebnisausstellung präsentiert, die Vergangenheit und Zukunft der Natur- und Kulturlandschaft des Moores aufzeigt.

Telefon: 04757 8189558

Homepage: http://www.ahlenmoor.de/

Sassenburg: Moorbahn Gifhorn e.V.

Los geht die Tour in der Ortschaft Westerbeck am Bahnhof „Am Hagen“. In überdachten Wagen führt die Fahrt mit gemütlichen 6 km/h in das große Moor und wieder zurück. Aktuell wird an einer neuen Strecke gebaut die 2016 fertiggestellt werden soll.

Telefon: 0151 431 648 32 oder 0151 431 648 29

Homepage: http://www.moorlehrpfad.de/CMS/index.php/moorbahn

Saterland-Ramsloh: Moorbahnfahrten Torfwerk Koch - Seelter Foonkieker

Die Bahn befindet sich auf dem Gelände des Torfwerks Moorkultur Ramsloh. Während der Tour werden die Gäste über die Geschichte des Auf- und Abbaus des Moores, die Torfverwendung und die anschließende Nutzung der Moorflächen informiert. Höhepunkt der Fahrt ist die Marinefunksendeanlage im Westermoor.

Telefon: 04498 706 88 30

Homepage: http://www.moorfahrten.de/index.php

Nordrhein-Westfalen

Wagenfeld: Ströher Moorbahn

Neben einem Barfußpark, einer Bahnfahrt in das Naturschutzgebiet „Neustädter Moor“ und einer Erlebniswelt haben die Moorwelten in Wagenfeld viele weitere Erlebnisangebote.

Telefon: 05774 9978220

Homepage: http://www.moorwelten.de/erleben/moorbahn/

Schleswig-Holstein

Bad Bramstedt: Förderverein Deutsche Feldbahn e.V. - Kur und Moorbahn

Bis 1977 wurde die Oskar Alexander Kurbahn als industrielle Torfbahn verwendet. Heute ist sie eine schmalspurige Wirtschaftsbahn die im Rahmen des TALI-Projektes (Technik, Arbeit, Landschaft, Industriekultur) als umweltfreundliches Transportmittel im Heilmoor vielseitig genutzt wird. Auch Touristen können mit ihr fahren.

Telefon: 04191 8608003

Homepage: http://www.kurbahn-bad-bramstedt.de/

Quickborn: Torfbahn Himmelmoor e.V.

Bis heute wird die Bahn zum Torfabbau verwendet. Die Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Feldbahn des Torfwerks im größten Moor Schleswig-Holsteins zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fahrten finden aktuell sowie in 2016 statt.

Telefon: 0151 56326213

Homepage: http://www.torfbahn-himmelmoor.de/