Die schnellste Bahnverbindung von Paris an die Côte d’Azur verläuft über Marseille. Wer etwas mehr Zeit hat und einen nicht so bekannten, aber mindestens genauso schönen Küstenabschnitt entdecken möchte, steigt 50 Kilometer vor Marseille in Miramas um in den Train de la Côte Bleue. (45 Minuten)