Wir begleiten den Dampfzug der Dreiseenbahn durch die traumhafte Landschaft des Hochschwarzwaldes. Sie fährt an den Seen Windgfällweiher, Titisee und Schluchsee vorbei. Am Endbahnhof Seebrugg soll nun ein Eisenbahn-Freilichtmuseum entstehen. (Folge 804) mehr...