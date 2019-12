per Mail teilen

In dieser Eisenbahn-Romantik-Folge sind wir auf der Insel Borneo im Südchinesischen Meer. Dort gibt es im malaysischen Bundesstaat Sabah noch eine meterspurige Eisenbahnstrecke, die einst von der britischen Handelsgesellschaft North Borneo Company gebaut wurde.

Die Strecke ist seit 1898 mit Unterbrechungen nach dem 2.Weltkrieg und einer Totalüberholung von 2017 – 2011 in Betrieb. Heute mißt sie noch 134 km. Von Sabah‘s Hauptstadt Kota Kinabalu bis in die Stadt Papar im Süden (ca. 40 km) fährt zusätzlich zum Regionalzug der Sabah State Railway zweimal die Woche ein Dampfzug für Touristen. Damit werden die britischen Kolonialzeiten wieder heraufbeschworen, als die Bahn noch den Namen North Borneo Railway trug. Der Ausflug in die Vergangenheit dauert ungefähr 5 Stunden.

Unterwegs begegnen wir dem auf Borneo lebende britische Buchautor Ross Ibbotson. Er stellt sein neustes Werk über den Bau der Eisenbahn vor, wir besuchen Märkte mit exotischer Ware , einen buddhistischen Tempel und wir treffen auf Orang-Utans in freier Wildbahn. Die „Waldmenschen“ sind vom Aussterben bedroht, denn ihr Lebensraum, der Regenwald, schrumpft zugunsten von Ölpalm-Plantagen. Das Sepilok Orangutan Conservation Centre kümmert sich um verwaiste Orang-Utan-Junge, zieht sie auf und wildert sie wieder auf.

