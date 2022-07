SWR Ehrensache 2022

Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer werden nicht müde, sich in einem Ehrenamt zu engagieren oder sich freiwillig für andere einzusetzen. Am 28. August 2022 werden bei der live-Fernsehproduktion "SWR Ehrensache" in Gerolstein einge dieser Menschen gewürdigt und mit dem Ehrensache-Preis ausgezeichnet. Seien Sie live dabei.

Prominente Jurymitlgieder ehren die Helfer*innen des Landes Unter anderem wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Rahmen der Fernsehshow einen Sonderpreis für vorbildliches Engagement in Rheinland-Pfalz verleihen. Für Unterhaltung sorgen Comedian Timo Wopp und die Singer-Songwriterin Lea, die neben Gabriela Fürstin zu Syn-Wittgenstein-Sayn auch in der Jury mitwirken und ebenfalls einen Preis übergeben. IMAGO imago0091620517h, imago0073726584h, imago0100927907h Moderator und Gastgeber Martin Seidler führt durch die Sendung. Datum: Sonntag, 28. August 2022 Beginn: 18:10 Uhr

Das Bühnenprogramm beginnt ab 11 Uhr

Die Live-Sendung von 18:10 - 19:15 Uhr Ort: Altes Postgebäude, Bahnhofsstraße 2, 54568 Gerolstein Eintritt: frei