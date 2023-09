Was werden zukünftige Generationen über die Menschen von heute denken, wenn sie bereits Geschichte sind? In "Wer wir waren" reflektieren sechs zeitgenössische Denkerinnen und Denker und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gegenwart und blicken in die Zukunft. Sie schauen auf den gegenwärtigen Zustand der Welt und fragen sich, ob künftige Generationen an der jetzigen verzweifeln werden. Produzent, Regisseur und Autor Marc Bauder begleitet seine Gesprächspartnerinnen und -partner in die Tiefen des Ozeans, über das Dach der Welt bis in die Weiten des Weltraums.