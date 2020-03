Gemeinsam kochen, miteinander reden, sich verstehen: Der Esslinger Koch und Gastronom Salvatore Marrazzo stellt sich mit Menschen aus fünf Nationen an den Herd und schaut ihnen nicht nur in den Topf, sondern auch tief in die Seele. Die besten Gespräche finden bekanntlich in der Küche statt, denn am Kochtopf lernt man viel über den anderen, weit mehr als fremde Gerichte. Zwischen Töpfen, Tellern und Gewürzen entfalten sich tiefe Gespräche über Gott und die Welt und die Erfahrungen, die Salvatore Marrazzo und seine Gäste in Deutschland und ihren Heimatländern gemacht haben. mehr...