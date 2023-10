Einsamkeit ist ein prägendes Gefühl der Menschen, insbesondere in Großstädten. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte haben mehr Menschen alleine gelebt als heute. Trotz aller Mobilität und möglicher Vernetzung per sozialer Medien fühlen sich immer mehr Menschen einsam. Berlin ist Sinnbild für diese Entwurzelung.

Der Dokumentarfilm widmet sich dem großen Gefühl Einsamkeit und begleitet sechs ganz unterschiedliche Menschen, die sich ihrem schmerzlichen Alleinsein stellen. Ob Künstler, Alleinerziehende, Studentin, Rentner, ewiger Junggeselle oder einsam in der Partnerschaft - die Einsamkeit hat viele Facetten.