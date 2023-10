Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg?

Ken Feinberg ist Staranwalt in den USA. Als Schlichter handelt er außergerichtliche Vergleiche aus. Ob nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York oder der BP-Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko: Feinberg entscheidet darüber, was ein Menschenleben wert ist. Seine Gegner werfen ihm vor, Gott zu spielen, und fragen: Warum ist das Leben eines Feuerwehrmanns, der am 11. September 2001 in den Twin Towers ums Leben kam, soviel weniger wert als das eines Börsenmaklers? Der Film geht der Frage nach, wer Ken Feinberg wirklich ist und vermittelt einen tiefen Einblick in die Seele der amerikanischen Gesellschaft.