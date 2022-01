Russlands Oberstes Gericht hat am 28.12.2021 die Auflösung der ältesten und bedeutendsten Menschenrechtsorganisation, Memorial International, angeordnet. Ihr wird vorgeworfen, gegen das sogenannte "Gesetz über ausländische Agenten" verstoßen zu haben, das international schon länger als politisches Instrument gegen eine andersdenkende russische Zivilgesellschaft in der Kritik steht. Die Doku dokumentiert am Beispiel von Indien, Russland und Polen, wie weltweit bürgerliche Freiheiten, Regierungskritiker und Nichtregierungs-Organisationen zunehmend unter Druck geraten. Sie zeigt, welchen Repressionen die Zivilgesellschaft ausgesetzt ist und welche Auswirkungen dies für die Zukunft der demokratischen Idee bedeutet. mehr...