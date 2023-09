per Mail teilen

Die Mashco Piro leben isoliert in einem Reservat im peruanischen Amazonasgebiet. Nur ein Fluss trennt das indigene Volk von Dörfern und Siedlungen. Ein Team aus Indigenen und Anthropologen versucht, die Mashco Piro vor einer Welt zu schützen, in der illegale Goldgräber und Drogenbanden immer tiefer in eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde vordringen.