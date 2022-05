Hanna Schygulla - Ikone des deutschen Autorenfilms

Der Film nimmt die Zuschauer mit in die faszinierende Welt der Rosen. Er beobachtet die Rosenzucht von der Bestäubung bis zur Veredelung in Deutschland. Wir lernen Menschen kennen, deren Leben eng mit Rosen verbunden sind: Rosenzüchter, Rosenliebhaber und Parfümeure. Der Dokumentarfilm zeigt auch einige der schönsten Rosengärten: Auf der Insel Mainau, in Baden-Baden und in Paris. Aber auch die Rolle der Rose in der Poesie bleibt nicht unerwähnt... mehr...