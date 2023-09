11. September 2001: Mit Entsetzen erfahren die Deutschen von den Terroranschlägen in New York. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit stürzen entführte Passagierflugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Nach der Ausrufung des NATO-Bündnisfalls wird die Bundeswehr in den Kampfeinsatz gegen die Taliban nach Afghanistan geschickt. Der Einsatz in Afghanistan beginnt - und wird 20 Jahre dauern.

Die Doku betrachtet den 11. September 2001 aus deutscher Perspektive.