Syrien - Sicherheit und Hoffnung liegen in der Hochburg der Aufständischen in Ost-Ghouta unter der Erde. Eine Gruppe mutiger Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenschwestern hat der humanitären Katastrophe des Krieges etwas entgegengesetzt: eine weitverzweigte; unterirdische Klinik; genannt The Cave. Es ist die letzte Bastion für die seit Jahren belagerten Zivilistinnen und Zivilisten; wo sie noch Schutz finden vor Giftgasangriffen und vor schweren Bombardierungen der Assad-Truppen und ihrer russischen Verbündeten. The Cave wird von Dr. Amani Ballour; einer jungen Frau geleitet.