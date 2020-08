Das schöne Millennial Paar lebt in Barcelona in strengem lockdown. Ihr Geschäftsmodell boomt. Sie setzen die erotischen Fantasien ihrer Kunden kunst- und stilvoll inszeniert in Videos um. Alle Wünsche erfüllen sie jedoch nicht. Das ist ein Kurzfilm des Projekts "Liebe in Zeiten von Corona" des SWR und der MfG Baden-Württemberg. mehr...