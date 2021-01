In der Doku-Serie werden Geschichten in Fortsetzung erzählt. Damit bietet die kleine Schwester der Fernsehserie die Möglichkeit, dokumentarisches Erzählen in kleineren Einheiten bekömmlicher und somit einem größeren Publikum zugänglich zu machen. In der Doku-Serie kreisen wir generell um das Thema Leben. Außergewöhnliche Schicksale, dramatische Lebenssituationen und der alltägliche Kampf ums Glück. Es sind die Geschichten von Menschen, die sich im Aufbruch befinden, eine Herausforderung suchen, die ein Ziel vor

Augen haben. Ihr Motor ist die Sehnsucht nach Veränderung.

Wir begleiten sie bei der Umsetzung, beim Erfolg, beim Scheitern. Beispiele dafür geben unsere Reihen wie: "Die Herz-Docs", "Die Knochen-Docs", "Der König von Burladingen", "Die Freiwilligen", "Heirate mich", "Die Paarberater".