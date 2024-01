Das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen erzählt von der großen Sehnsucht der kleinen Meerjungfrau, das Leben über dem Wasser kennenzulernen. Mit der Musik von John Høybye kann man in die poetischen Tiefen dieses wunderbaren Märchens abtauchen. Klassischer Chorklang verbindet sich hier mit Gospel, Jazz und Neuer Musik. In der Rolle der Meerjungfrau schlüpft die charismatische Schauspielerin Hanna Plaß zwischen der deutschen und englischen Sprache hin und her: eine bilinguale Märchenerzählung mit Musik.