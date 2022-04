Gutaussehend, beliebt, Abiturientin, mit 18 liegt Nadine die Welt zu Füßen, innerlich fühlt sie sich oft einsam, verloren und ohne Halt. So verliebt sie sich in einen Zuhälter, der sie in einen Bordellbetrieb einführt. 12 Jahre bleibt sie auf dem Strich. Dann will sie aussteigen - kein leichtes Unterfangen. mehr...