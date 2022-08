per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Georg Huesgen und Ingeborg Scheidweiler, Ruder-Club 1881 e.V., Traben-Trarbach

Zander:

ca. 750 g Moselfisch bzw. 4 Zanderfilets mit Haut

1 Zitrone

4 EL Sonneblumenöl

Pfeffer, Salz

2 EL Zitronensaft

Öl, Salz, Pfeffer und Zitronensaft miteinander vermengen, die Zander-Filets von beiden Seiten damit einpinseln und 30 Minuten ziehen lassen. Den marinierten Fisch auf der Hautseite etwa 3 Minuten pro Seite bei mittlerer Hitze grillen.

"Gräwes" (Kartoffelstampf mit Sauerkraut):

4 Scheiben Speck, daumendick

1 Haushaltszwiebel

1 EL Sonnenblumenöl

ca. 750 g Sauerkraut

6 Wacholderbeeren, andrücken

500 ml Riesling, trocken (alternativ: Apfelsaft)

4 große mehlig kochende Kartoffeln

ca. 100 ml Milch

Muskatnuss, Salz, Pfeffer

40 g Butter

Den Speck in Würfel schneiden, die Zwiebel schälen und ebenfalls würfeln. Beides mit Sonnenblumenöl in einer Pfanne leicht anbraten. Das Sauerkraut und die zerdrückten Wacholderbeeren zugeben und das Ganze mit Riesling auffüllen, leicht salzen, pfeffern und mit geschlossenem Deckel ungefähr 20 Minuten köcheln lassen. Ggf. etwas Flüssigkeit (Wein oder Apfelsaft) zugießen. Für das Püree die Kartoffeln würfeln, kochen und abschütten. Milch in einem separaten Topf erwärmen und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Die Kartoffeln leicht zerstampfen (aber nicht komplett), die Milch mit den Gewürzen dazugeben und miteinander vermengen. Zum Schluss die kalte Butter unterrühren und das Sauerkraut mit dem Püree vermengen.

Das “Gräwes” mit dem Fisch und Zitronenscheiben servieren. Dazu passt ein trockener Mosel-Riesling oder Weißburgunder.

