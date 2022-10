Portionen: 4 Koch/Köchin: Heiderose Munzinger, Niederstetten

Aal:

1 kg Aal

1 Biozitrone

10 Blättchen Salbei

1 EL Butter

Salz

Pfeffer

Den Aal ausnehmen, gründlich auswaschen und trockentupfen. Hinter dem Kopf den Aal mit einem scharfen Messer quer einschneiden, dann hinter den Flossen nochmals quer einschneiden.

Den Aalkopf mit einem Küchentuch oder Krepppapier festhalten und die Haut von Kopf bis Schwanz kräftig abziehen. Ggf. nachschneiden, sollte es nicht gleich funktionieren. Das ist nicht einfach, aber wenn die Haut sich löst, geht es gut. Kopf abschneiden und den Aal in gleichgroße Stücke ca. 5 cm portionieren. Nun die Häarchen des Aals keilförmig herausschneiden.

Den Aal von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Butter in einer Pfanne erhitzen und den Aal darin von allen Seiten jeweils 5 Minuten anbraten. Die Salbeiblättchen hinzu fügen, etwas frischen Zitronensaft über den Aal träufeln und bei mäßiger Hitze und geschlossenem Deckel nochmals 10 Minuten garen.

Kartoffeln:

16 Drillingskartoffeln

1 Haushaltszwiebel

1/2 Bund glatte Petersilie

1 EL Butter

Salz

Pfeffer

Die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser garkochen. Die Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. In einer Pfanne in der Butter dünsten, die Kartoffeln hinzufügen und mit anbraten.

Zum Ende hin gehackte Petersilie dazugeben und schwenken. Die Kartoffeln in eine feuerfeste Auflaufform geben. Die Aalstückchen darauf drapieren und im Ofen bei 150 °C für weitere 10 Minuten garen.

Salat:

1 grüner Salat

2-3 EL Walnussöl

2 EL dunkler Balsamicoessig

1/2 EL Honig

Salz oder Kräutersalz

etwas Zitronensaft

Den Salat waschen und portionieren. Das Dressing aus den restlichen Zutaten vermengen und den Salat damit marinieren. Alles zusammen anrichten.

