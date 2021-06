per Mail teilen

Koch/Köchin: Susanne Nett

1 kg mehlige Kartoffeln

125 g Mehl, ggf. mehr

2 Eier

2 EL Speisestärke

Salz, Pfeffer, Muskat

Kartoffeln abkochen, schälen und warm durch die Kartoffelpresse geben. Zwei Eier, Gewürze sowie die Speisestärke und Mehl nach und nach dazugeben.

Wenn der Teig gut zu verarbeiten ist und nicht mehr klebt, dann

a) zu kleinen Würstchen formen, diese in Salzwasser im Topf garen, abtropfen lassen und in Butterschmalz goldgelb von allen Seiten ausbacken

oder

b) den rohen Teig zu flachen Talern formen und von beiden Seiten goldgelb in der Pfanne anbraten.

Hierzu schmeckt sehr gut ein grüner Salat mit Essig-Öldressing oder auch Sauerkraut.

