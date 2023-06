Schützenkrapfen aus Biberach

per Mail teilen

Portionen: 6

Zutaten:

2 Rollen à 270g Fertigblätterteig aus dem Kühlregal

500 g Himbeeren (frisch oder tiefgekühlt)

200 g Gelierzucker 2:1

Mark einer halben Vanilleschote

etwas geriebene Zitronenschale

1 leeres Konfitürenglas für den Rest zum Abfüllen

Puderzucker

Die Himbeeren kurz waschen, in einem hohen Topf mit Gelierzucker zerstoßen, das Mark der Vanille dazugeben sowie die Zitronenschale. Im Topf unter ständigem Rühren erhitzen und zum Kochen bringen. Nach 3 bis 4 Minuten Kochzeit die Konfitüre über ein feines Sieb in eine Schüssel streichen, damit keine Kerne darin sind. Das Ganze etwa eine Stunde abkühlen lassen. Wenn es schnell gehen muss, die heiße Konfitüre in einer Schüssel auf ein Eiswasserbad stellen und unter Rühren erkalten lassen, somit geliert es schneller.

Den Blätterteig in gleichmäßige Quadrate oder Rechtecke (je nach Wunschgröße) schneiden. In eine Hälfte der Teiglinge einen Schlitz in die Teigmitte schneiden.

Nun auf den ungeschlitzten Teigboden die Ränder mit etwas Wasser bepinseln, in die Mitte etwa einen halben Teelöffel Himbeerkonfitüre geben und den geschlitzten Deckel darauf setzen.

Die Krapfen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech bei etwa 220 Grad Heißluft für etwa 10 bis 12 Minuten goldgelb backen.

Die Schützenkrapfen mit Puderzucker bestreuen und noch warm genießen. Hierzu eignet sich auch Aprikosen-, Marillen-, Kirsch- oder Erdbeerkonfitüre. Klassisch ist es aber mit Himbeere.

