per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Jean-Claude Arnold, Elzach

600 g Mehl

1/2 Liter Milch

5 Eier

2 Prisen Salz

2 EL Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

120 g zerlassene Butter

500 g Backfett

Zucker / Zimt / Puderzucker

Eier, Zucker, Salz und Vanillezucker miteinander verquirlen, Mehl und Milch im Wechsel dazugeben sowie die zerlassene Butter. Im Schwarzwald wird von den Einheimischen auch gerne noch einen guten Schuss Kirschschnaps dazu getan.

Der Teig muss halbflüssig vom Löffel fallen, so dass er langsam durch einen Trichter fließt. Das Fett in einem hohen Topf auflösen und gut heiß werden lassen (aber nicht zu heiß). Nun den Trichter füllen und die erste Straube in das heiße Fett kreisförmig formen und dann Querkreise bilden. Ist genug Teig im Fett, von beiden Seiten goldgelb ausbacken und auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Zucker-Zimt oder dick Puderzucker bestäuben.

Dieses Gericht wird auch gerne zu Suppen und Eintöpfe als Beilage gereicht.

Übersicht aller SWR Rezepte