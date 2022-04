Portionen: 8 Koch/Köchin: Herbert Budweg, Cochem

Zutaten für den Salat:

500 g Spargel aus der Region

250 g Erdbeeren

100 g junger Mangold

Zutaten Rhabarber-Vinaigrette:

150 g Rhabarber

1 Schalotte

3 EL Traubenkernöl

2 EL Waldbeer-Essig

2 EL Honig

1 Schuss Wein

Salz und Pfeffer

Wallnusskerne, geröstet

1 Burrata

Zubereitung

Spargel schälen und kochen, so dass der Spargel noch Biss hat. Dann abgießen und nach dem Abkühlen in kleine Rauten schneiden. Die Erdbeeren waschen und in Viertel schneiden, Mangold waschen und in Streifen schneiden. Alles in eine Schüssel geben und vermischen.

Für die Vinaigrette den Rhabarber schälen, die Hälfte in Stücke schneiden und mit dem Honig und einem Schuss Wein aufkochen lassen. Die zweite Hälfte des Rhabarbers und die Schalotte in feine Würfel schneiden, kurz aufkochen lassen und von der Platte nehmen. Mit Essig und Traubenkernöl ablöschen, dann mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Die Vinaigrette unter den Salat mischen, Walnusskerne darüber streuen und eine aufgeschnittene Burrata in die Mitte des Salats setzen.

