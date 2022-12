per Mail teilen

Schweinefilet im Wirsingmantel mit Champignon-Walnussfüllung an Glühweinsoße und gerösteten Pfannenkartoffeln mit Lauch und Spitzpaprika

Koch/Köchin: Heiko Gille

Schweinefilet im Wirsingmantel:

500 g Schweinefilet

1 Wirsingkopf

300 g Champignons

1 Handvoll Walnusskerne

2 kleine rote Zwiebeln

Pflanzencreme oder Butter

Petersilie

Salz, Pfeffer

Knoblauchgranulat

Pfannenkartoffeln:

600 g Kartoffeln (Drillinge)

2 kleine Stangen Lauchzwiebeln

1 rote Spitzpaprika

Bratkartoffelgewürz

eventuell geriebener Parmesan

Glühweinsoße:

300 ml Fleischfond

300 ml Glühwein

1 kleine rote Zwiebel

1 EL Speisestärke

1 Prise Zucker

Zubereitung

Drillinge ca. 20 Minuten ohne Salz vorkochen, abschütten und zur Seite stellen. Strunk von 8-10 (je nach Größe) Innenblättern des Wirsings rausschneiden. Die Blätter blanchieren und zur Seite legen.

Zwiebel in feine Würfel schneiden. Champignons vierteln und im Multizerkleinerer fein hacken. Auf ein Geschirrtuch geben und kräftig auspressen, bis kein Wasser mehr rauskommt. Walnusskerne ebenfalls im Multizerkleinerer fein hacken und zu den Champignons geben.

Zwiebelwürfel in etwas Pflanzencreme glasig andünsten. Champignons und Walnusskerne hinzufügen und anrösten. Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Petersilie abschmecken.

Ofen auf 160°C Umluft vorheizen. Schweinefilet säubern, von der Sehnenhaut befreien und von beiden Seiten kross anbraten. Mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen.

Wirsingblätter auf einem Geschirrtuch überlappend ausbreiten. Champignon-Walnuss-Masse gleichmäßig dünn darauf verteilen. Schweinefilet darauflegen und eng einwickeln. In eine gefettete Auflaufform legen, mit Alufolie abdecken und ca. 25-30 Minuten im Ofen garen

Zwiebel fein würfeln und in der Pfanne glasig andünsten. Mit Zucker abstreuen und kurz karamellisieren lassen. Mit Glühwein und Fleischfond ablöschen, kurz aufkochen und die Hitze reduzieren. Bei leichter Hitze ca. 5 Minuten leicht einkochen. Danach in einen kleinen Topf umfüllen und mit Speisestärke andicken.

Drillinge halbieren und in einer flachen Bratpfanne mit Pflanzencreme anrösten. Dabei immer wieder kurz durchschwenken. Lauchzwiebel in grobe und Spitzpaprika in feine Ringe schneiden. Kurz vor Brat-Ende hinzugeben und mit Bratkartoffelgewürz abschmecken. Je nach Geschmack können die Kartoffeln vor dem Servieren mit etwas geriebenen Parmesan bestreut werden.

