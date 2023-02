per Mail teilen

Nonnenfürzle:

1 kg 405er Mehl

2 Würfel frische Hefe

400 ml Milch

130 g Zucker

90 g Vanillezucker

8 Bio Eier S

4 gehäufte EL Rosinen (auf Wunsch, kann man aber auch weglassen)

1 Liter Rapsöl (zum Ausbacken)

Vanillesoße:

1 Packung Vanille Eis oder 4 Kugeln

10 ml frische Sahne

1 Msp. Mark einer Vanilleschote

Zubereitung

Teig:

Die Milch leicht erwärmen, das Mehl in eine hohe Schüssel sieben. Eine Mulde hineindrücken und die Hefe in die Mulde bröseln. Etwas von der warmen Milch dazu, 1 EL Zucker. Den restlichen Zucker am Mehlrand verteilen.

Nun etwas Mehl in die Mitte der Kuhle geben und mit dem Milch-Hefe Zucker Gemisch verrühren. Mit einem sauberen Küchenhandtuch den Vorteig ca. 15 Minuten gehen lassen, bis dieser Blasen wirft.

Nun die restlichen Zutaten zufügen und mit der Küchenmaschine alles gut verkneten, so dass der Teig geschmeidig wird. Nun wieder abgedeckt für ca. 50 Minuten gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat.

In einem hohen Topf das Rapsöl vorsichtig erhitzen. Wenn an einem Holzstab (in das Fett getunkt-aber Achtung immer ohne Wasser, ein kleiner Tropfen kann das Fett zum Explodieren bringen und ist wahnsinnig gefährlich) kleine Bläschen aufsteigen, ist das Fett heiß genug.

Nun den Teelöffel in das Fett kurz tauchen und dann kleine Nocken ausstechen und im Fett von beiden Seiten goldgelb backen. Auf einen Teller mit Küchenkrepp versehen zum Ausfetten legen und noch warm genießen.

Schnelle Vanillesoße:

Eis anschmelzen lassen, gut verrühren und etwas Sahne oder noch besser geschlagene Sahne samt dem Markt der Vanille verrühren. Eine Kugel Eis ist auch ganz köstlich dazu oder beides!

