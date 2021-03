per Mail teilen

4 Maishühnchenbrüste am Knochen

Pfeffer, Fleur de Sel (ersatzweise Salz)

Zitronenabrieb

4 Zweige Thymian (Blätter abzupfen)

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 TL Butterschmalz

2 EL Butter zum Verfeinern

6 mittelgroße Petersilienwurzeln

3 mittelgroße Kartoffeln (mehlig kochend)

50 ml Sahne

50 ml Milch

1 EL Butter

Fleur de Sel (ersatzweise Salz)

6 mittelgroße Möhren

50 ml Sahne

500 ml Gemüsebrühe

1 Vanilleschote

Fleur de Sel (ersatzweise Salz)

1 TL heimischer Honig (Wald-, Raps- oder Blütenhonig)

Die Hühnchenbrüste mit kaltem Wasser abspülen, abtrocknen, salzen, pfeffern und mit Zitronenabrieb, Thymianblättchen, Knoblauch und Olivenöl einreiben. Man kann die Gewürze und das Öl aber auch in einer kleinen Schüssel vermengen und die Hühnerbrüste gleichmäßig mit dieser Paste bepinseln.

In einer beschichteten Pfanne Butterschmalz auflösen und die Maishühnchen auf der Haut scharf anbraten. Nach etwa ein bis zwei Minuten wenden und die andere Seite anbraten. Die Hühnchenbrüste in einer feuerfesten Form für ca. 20 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze im Ofen fertig garen, zum Schluss Butterflöckchen darauf verteilen.

Petersilienwurzeln und Kartoffeln waschen, schälen, in grobe Stücke schneiden und in Salzwasser weich garen, danach abschütten. In einem Topf Sahne und Milch erhitzen, die Petersilienwurzeln mit einem Zauberstab darin pürieren, danach die Kartoffeln darin zerstampfen. Alles nach Geschmack salzen und mit Butter verfeinern.

Die Möhren waschen und schälen, in mundgerechte Scheiben schneiden und in Gemüsebrühe gut bissfest (da noch mit Sahne im Anschluss weitergegart wird) garen. Die Brühe bis auf ca. 20 ml abschütten. Sahne, das Vanillemark sowie die halbe Vanilleschote zu den Möhren dazugeben, nach Belieben salzen. Das Ganze noch etwa fünf Minuten einköcheln lassen und mit Honig verfeinern.

Das Maishühnchen in Scheiben schneiden und ohne Knochen servieren, auf dem Püree anrichten und die Vanille-Honig-Möhrchen dazugeben.

Tipp: Die zweite Vanilleschotenhälfte kann in ein Einmachglas gelegt werden, Zucker darüber geben (selbstgemachter Vanillezucker!).

Übersicht aller SWR Rezepte