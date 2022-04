per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Jörn Butterfass und Maximilian Gerhard

Lehmbraten:

3 Schippen (ca. 1 Eimer) Lehm

2,5 kg Schweinekamm

300 g Schweinemett, gemischt mit 1/2 gewürfelten Zwiebel und etwas Knoblauch

Salz, Pfeffer

Wurstgarn

Pergamentpapier/Backpapier

3 Schippen Lehm mit etwas Wasser so gut miteinander vermengen, dass die Konsistenz ähnlich einem Hefeteig ist, nicht zu feucht und nicht zu trocken. Das Fleisch komplett dünn aufschneiden, damit man es später als Roulade aufrollen kann, und von einer Seite mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel in Olivenöl andünsten und mit dem Schweinemett mischen. Diese Masse auf dem Fleisch verteilen und alles zu einer Rolle formen. Mit Wurstgarn festbinden und komplett mit der Gewürzmischung einreiben. Das Fleisch in Pergamentpapier einwickeln und wieder mit Wurstgarn fixieren, sodass die Flüssigkeit nicht auslaufen kann.

Den Braten komplett ca. 2 cm dick gut in Lehm einpacken und direkt in die Glut legen (am besten bei geschlossenem Grill-Deckel garen und ggf. Glut nachlegen). Je nach Fleischgröße kann der Garprozess bis zu 4 Stunden dauern. Aus dem 2,5 kg Braten können auch kleinere Rollen zubereitet werden, dann liegt die Garzeit bei etwa 1 Stunde.

Den Lehmbraten aus der Glut holen, auf einem Teller die Lehmschicht mit einem Hammer oder Topf abklopfen und vorsichtig aus dem Pergamentpapier lösen. Sollte noch Flüssigkeit im Papier sein, diese vorsichtig abseihen und zum Braten geben. In Scheiben schneiden, mit Brot und Salat servieren.

Salat:

1/2 fein gewürfelte Haushaltszwiebel

1 säuerlicher Apfel, in Würfel geschnitten

1 mittelgroße grüne Zuchini, in Würfel geschnitten

4 EL Portwein rot (z. B. Tawny Port)

1 EL Sojasauce

3 EL Olivenöl

1 EL Essig, hell

Pfeffer, Salz, etwas Tabasco

1/2 TL Senf mittelscharf

1 grüner Kopfsalat

125 g frische Himbeeren

2 EL Schnittlauch, fein geschnitten

2 EL Petersilie, grob geschnitten

2 Kaffir-Limettenblätter oder Abrieb einer halben Limettenschale

Die Zwiebelwürfel in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, Apfel- und Zucchini-Würfel dazugeben und mit garen. Mit rotem Portwein ablöschen, kurz flambieren, etwa 5 Minuten reduzieren und dann abkühlen lassen. Aus Sojasoße, Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer, Senf und Tabasco ein Dressing herstellen, in die Pfanne geben und kurz mitköcheln lassen.

Den Salat putzen, waschen, die Gurke in Würfel schneiden, Himbeeren kurz waschen, Kräuter schneiden und alles in eine Schüssel geben. Erst kurz vor dem Servieren mit den Zutaten aus der Pfanne mischen, damit der Salat nicht zu welk wird.

