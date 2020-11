per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Susanne Nett

1 Stück kleiner Hokkaido mit Schale

1 Liter Gemüsebrühe

100 bis 200 ml Kokosmilch

50 ml frische Sahne

1 Msp Cayennepfeffer

2 Msp Zimt

Salz

1 kleine Ingwerknolle

2 EL Zucker

50 ml Orangensaft

1 EL Kürbiskernöl

2 EL geröstete Kürbiskerne

1 Msp Zimt

4 Stängel Koriandergrün

Zubereitung

Den Kürbis waschen, entkernen, in kleine Stücke schneiden und in der Gemüse-brühe ca. 20 Minuten weichkochen. Pürieren und je nach Geschmack Cayenne-pfeffer, Salz, Zimt, Kokosmilch und Sahne hinzufügen. Nochmals köcheln lassen und aufmixen, gegebenenfalls mit Kokosmilch oder Gemüsebrühe abschmecken.

Ingwer schälen und in feine Stückchen schneiden. In einer beschichteten Pfanne den Zucker auflösen, aber nur leicht braun werden lassen. Ingwer dazugeben und mit Orangensaft ablöschen, reduzieren lassen, beiseitestellen oder in ein kleines Glas abfüllen.

Die Suppe in Tellern mit jeweils ½ TL karamellisiertem Ingwer anrichten und mit Kürbiskernöl, gerösteten Kernen, Zimt und Koriander servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte