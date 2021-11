per Mail teilen

Portionen: 4

Zutaten Risotto:

1 Bund Frühlingszwiebel

1/2 kleine Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, in Salz zerdrückt

150 g Risottoreis

125 ml Weißwein (säurearm)

2 EL Olivenöl

500 ml Gemüsebrühe (ungefähr)

1 EL Butter

4 EL Sahne

6 EL geraspelter Parmesan

500 g gekochte Esskastanien, leicht zerdrückt

1 Zweig Rosmarin

3 Blatt Salbei

500 g frische Pfifferlinge

1 EL Olivenöl

Frühlingslauch waschen, in feine Röllchen schneiden und zusammen mit den Zwiebelwürfeln in einer beschichteten Pfanne in Olivenöl andünsten. Nach kurzer Zeit den Reis dazugeben und mit anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und reduzieren lassen, stets umrühren. Nach und nach mit heißer Gemüsebrühe auffüllen und immer wieder unter Rühren einkochen lassen.

In der Zwischenzeit die Pfifferlinge putzen, grob zerkleinern und in Olivenöl anschwitzen.

Kurz vor Ende des gewünschten Garpunktes (bissfest) die Esskastanien zum Risotto geben, alles weiter köcheln lassen. Rosmarin, Salbei und Knoblauch dazugeben und mitköcheln lassen. Mit Sahne auffüllen, salzen und pfeffern und zum Schluss den geraspelten Parmesan, die Pfifferlinge und gegebenenfalls etwas Butter dazugeben.

Zutaten Rinderfilet:

4 Rinderfilet à 250 g

Olivenöl

Butterschmalz (auf dem Grill ohne Fett)

Salz

Pfeffer

Das Rinderfilet von allen Seiten in Butterschmalz oder Olivenöl anrösten (Achtung Olivenöl sollte nicht zu sehr erhitzt werden) oder auf dem Grill ohne Fett bis zum gewünschten Garpunkt. Noch 5 Minuten ruhen lassen, bevor es serviert wird, damit sich der Fleischsaft sammeln kann. Salzen und pfeffern und zum Risotto servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte