per Mail teilen

Portionen: 2

Zutaten Forelle, Mandelbutter und Kartoffeln:

2 frische, ausgenommene Himmeroder (oder andere) Forellen

Salz, Pfeffer

1 Zitrone

1 Bund Petersilie, kleingehackt

150 g Mehl

Öl

einige Mandelblättchen

100 g Butter

2 große Kartoffeln

Zubereitung

Die Forellen waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen, innen und außen salzen, pfeffern, mit Petersilie und einer Zitronenecke füllen und mehlieren. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Forellen ca. 6 Minuten von jeder Seite braten. Wenn sich die Rückenflosse leicht lösen lässt, ist die Forelle gar. Die Mandelblättchen in einer Pfanne leicht anrösten und etwas Butter dazugeben. Man kann auch geklärte Butter verwenden, das unterstreicht den Mandelgeschmack. Die Kartoffeln schälen und in gesalzenem Wasser kochen. Die gebratene Forelle mit Mandelbutter, Zitronenecke und den Kartoffeln auf dem Teller anrichten, mit Petersilie bestreuen und zusammen mit dem Feldsalat als Beilage servieren.

Zutaten Feldsalat in Apfeldressing mit Speck und Äpfeln:

150 g Feldsalat

1/2 rote Zwiebel, gewürfelt

Sonnenblumen- oder Olivenöl

1 EL Senf

50 ml Apfelsaft

Honig

Essig (oder Apfelessig)

Salz, Pfeffer

100 g geräucherter Speck, gewürfelt

1 Apfel, in kleine Würfel geschnitten

Zubereitung

Den Feldsalat waschen, putzen und abtropfen lassen. Aus Öl, Senf, Apfelsaft, Honig, Essig und Zwiebeln ein Dressing herstellen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Speck anbraten, wenn er ausgelassen ist, die Apfelwürfel dazugeben. Den Feldsalat kurz durch das Apfeldressing ziehen, den Speck und die Äpfel darüber geben.

Übersicht aller SWR Rezepte