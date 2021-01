per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Marlies Freudemann, Inge Lenzen und Annette Riehle

Süße Variante:

200g Weizenmus

1/2 Liter Milch

1/2 Liter Wasser

1/2 EL Zucker

3 Äpfel

1 EL Butter

Apfelsaft

Milch und Wasser und Zucker kurz aufkochen, Weizenmus unter ständigem Rühren ca. 20 Minuten breiig rühren. Äpfel schälen in kleine Stücke schneiden und in einem Topf mit Apfelsaft kurz. Dünsten, bis diese gar sind. Dann mit dem Zauberstab pürieren. Weizenmus in kleine Schälchen anrichten, Apfelmus dazu reichen.

Pikante Variante:

200d Dinkelmus

1/2 Liter Milch

1/2 Liter Wasser

1,5 Zwiebeln

2 EL Schweineschmalz

Etwas Salz nach Geschmack

Milch und Wasser und Salz kurz aufkochen, Dinkelmus unter ständigem Rühren ca. 20 Minuten breiig rühren. Zwiebeln schälen und fein würfeln. In einer Pfanne mit Schweineschmalz dünsten und braun werden lassen. Ggf noch mit etwas frischem Pfeffer und Salz abschmecken. Dinkelmus in kleine Schälchen anrichten, Zwiebeln dazu reichen.

Übersicht aller SWR Rezepte