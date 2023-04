Portionen: 4 Koch/Köchin: Christa Meyer

Nudelteig:

300 g Mehl

1 EL Hartweizengrieß

1/2 TL Salz

2 Eier (M)

50 ml kaltes Wasser

Alle Zutaten miteinander zu einem geschmeidigen Teig verkneten und zu einer Kugel formen. Eine halbe bis ganze Stunde mit einem Küchentuch abgedeckt ruhen lassen. Dann auf einer großen Arbeitsfläche dünn ausrollen (wie Nudelteig-Lasagneblätter).

Füllung:

300 g gekochter Schinken

700-800 g Weinsauerkraut (mild)

Salz

7 EL Butterschmalz

3 Zwiebeln

Salzwasser

Den Schinken in Würfel schneiden und mit 2 EL Butterschmalz in einer hohen Pfanne andünsten. Das Kraut abschütten und leicht ausdrücken, zum Schinken dazugeben und mit anrösten (leicht bräunen). Das Kraut etwas abkühlen lassen und dann auf dem ausgewellten Teig verteilen.

Den Teig mit dem Kraut in jeweils etwa 3 bis 4 Zentimeter dicke Teigrollen rollen, abschneiden und am Teigende etwas Kraut entfernen. Die Teigenden mit Wasser bepinseln und zurollen (wie bei der Bisquitrolle oder Schneckennudeln). Durch das Wasser haften die Enden aneinander und fallen nicht auseinander.

Nun die langen Teiglinge in etwa 5 bis 7 Zentimeter lange Stücke schneiden und mit der Öffnung nach oben in eine beschichtete, hohe Pfanne, in der zuvor 2 EL Butterschmalz aufgelöst wurden, rundherum setzen. Das Ganze nun etwa 10 Minuten leicht anbraten lassen und am Ende etwas Salzwasser gleichmäßig eingießen, sodass die Krapfen zur Hälfte damit bedeckt sind. Bei geschlossenem Deckel für weitere 15 Minuten garen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden, in 3 EL Butterschmalz langsam bräunen.

Sobald die Krapfen fertig sind, die Zwiebelmasse über den Krapfen verteilen und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte