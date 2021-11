Rezeptautor/Rezeptautorin: Kerstin Borchardt von den „Murscher Möhnen“, Morshausen

Teig:

Zutaten für ein übliches Backblech aus dem Ofen

15 EL Mehl

12 EL Zucker

10 EL Milch

8 EL neutrales Öl (Raps- oder Sonnenblumenöl)

5 Bio-Eier, Größe M

1 Päckchen Backpulver

1 EL Margarine für das Blech

Alle Zutaten in einer Schüssel miteinander zu einem glatten Teig verquirlen. Das Kuchenblech mit Margarine einfetten (kein Backpapier, da sonst der Teig daran kleben bleibt). Den sehr flüssigen Teig gleichmäßig auf das Kuchenblech geben und bei 150 ° C Ober-/Unterhitze für ca. 12 Minuten backen (der Kuchenboden sollte goldgelb sein). Auskühlen lassen.

Buttercreme:

900 ml Milch

2 Päckchen Vanillepuddingpulver

4 EL Zucker

125 g Butter zimmerwarm

800 ml Milch in einem Topf aufkochen lassen. Das Puddingpulver mit dem Zucker und den restlichen 100 ml Milch glatt rühren und in die heiße Milch rühren. Mit einem Schneebesen schnell verrühren, sodass keine Klümpchen entstehen. Den Pudding in eine Schüssel füllen, mit Frischhaltefolie bedecken (so entsteht keine Haut auf dem Pudding) und komplett abkühlen lassen. Am besten den Pudding einen Tag zuvor kochen.

In einer hohen Schüssel 125 g Butter aufschlagen. Den Pudding in der zweiten Schüssel mit dem Handrührer glatt rühren und dann löffelweise der Butter zufügen, bis eine glatte Buttercreme entstanden ist. Diese Creme gleichmäßig auf dem Kuchenboden verteilen.

Nusspaste:

125 g Butter

100 g Kokosfett

200 g Haselnüsse gemahlen

100-200 g Mandeln gemahlen

125 g Puderzucker

In einem Topf die Butter und das Kokosfett schmelzen, Puderzucker, Mandeln und Haselnüsse dazugeben. Alles miteinander vermengen und abkühlen lassen. Den Kuchen in kleine quadratische mundgerechte Stücke schneiden und pro Quadrat etwas Nussmasse daraufsetzen (am besten mit zwei Kaffeelöffeln, die immer wieder nach jedem Häufchen in heißes Wasser getaucht werden).

Kakao-Topping:

1 Bio-Ei, Größe M

2 EL Zucker

1 gehäufter EL Kakaopulver

100 g Kokosfett

Das Ei mit Zucker und Kakaopulver aufschlagen und nach und nach in das geschmolzene Kokosfett rühren, bis die Masse anfängt anzudicken. Kurz abkühlen lassen und auf die Nuss-Häufchen auf den einzelnen Kuchenstückchen verteilen.

