Susanne Nett ist eine erfolgreiche Rezeptsucherin. Sie ist auf der Suche nach Spezialitäten, lokalen Köstlichkeiten und traditionellen Gerichten aus Baden-Württemberg in der Region unterwegs. In den Orten und Gemeinden spricht sie Menschen auf der Straße, auf dem Wochenmarkt an. Manchmal klingelt sie sogar einfach an der Haustür. In Kirchheim unter Teck ist sie auf der Suche nach einem traditionellen schwäbischen Rezept. mehr...