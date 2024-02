Über die Sendung / Kontakt

Rilles-Ralles, Verrobbte und Hinkelsdreck. Wortgewaltiges auf den Tellern im Südwesten. SWR Moderatorin Susanne Nett ist nicht nur ehemalige deutsche Weinkönigin, sondern auch Rezeptsucherin im SWR Fernsehen. Sie fahndet nach alten Küchengeheimnissen und kuriosen Rezepten in unseren Dörfern und Städten. Sie muss in jeder Folger "Die Rezeptsucherin" herausfinden, was hinter den Rezepten steckt. Meist ist die erste Frage: "Was ist das überhaupt?". Findet sie jemanden, der ihr helfen kann? Woher bekommt sie ein genaues Rezept? Wo kommen die Zutaten her und die wichtigste Frage: Wer lässt sie in die heimische Küche und kocht mit ihr die gesuchte Spezialität aus der Region…

