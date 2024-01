per Mail teilen

Die Rezeptsucherin Susanne Nett spricht Menschen auf der Straße an, auf dem Wochenmarkt, manchmal klingelt sie an der Haustür - immer auf der Jagd nach fast vergessenen Rezepten. Landauf, landab spürt sie lokale Spezialitäten und traditionelle Gerichte auf. In Böblingen ist sie auf der Suche nach einem schwäbischen Gebäck, das mancher Einheimische nicht mehr kennt. Susanne Nett muss jemanden finden, der noch weiß, wie es geht.