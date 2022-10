per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Sigrid Klamt, Neu-Bamberg

Kartoffelnocken und Zwiebel-Speck:

10 vorwiegend festkochende Kartoffeln

4 daumendicke Scheiben Dörrfleisch

6 Haushaltszwiebeln

etwas Pfeffer

etwas Salz

etwas Muskatnuss

150 ml Milch, variiert je nach Konsistenz der Kartoffeln

2 EL Mehl

1 EL Butter

50 ml Wein (Riesling)

1 EL Butterschmalz

Birnen:

5 reife Birnen

50 ml Weißwein nicht zu trocken

1 Zimtstange

1-2 EL Zucker je nach Süße der Birnen

etwas Zitrone auf Wunsch

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser garkochen.

Nachdem diese gar sind, abschütten und im Topf mit einem Kartoffelstampfer zerstoßen.

Nun Milch, Pfeffer, Salz und Muskatnuss nach Belieben zufügen und alles gut durchmischen. Die Butter ebenfalls einarbeiten. Der Kartoffelteig sollte fester als Püree und lockerer als Knödel sein.

Die Zwiebeln schälen, in feine Scheiben schneiden. Das Dörrfleisch in dünne Streifen schneiden. Beides in einer Pfanne mit etwas Butterschmalz andünsten und leicht bräunen.

Die Birnen schälen, halbieren, vierteln und vom Kerngehäuse befreien. Nun aus den Vierteln Birnenschnitze schneiden und diese in einen kleinen Topf mit Wein, Zucker, Zimt und etwas Zitrone bei geschlossenem Deckel bissfest köcheln.

Anrichten

Nocken aus der Kartoffelmasse mit zwei Esslöffeln stechen/formen und diese in die Pfanne zu der Zwiebel-Speckmasse legen. Die Nocken mit der Zwiebel-Speckmasse zusammen mit dem Birnenkompott servieren.

