Auendorfer Hägenmark

Koch/Köchin: Doris und Roland Eckert, Bad-Ditzenbach-Auendorf

1,5 kg Hagebuttenmark, unbehandelt

1 kg Zucker

8-9 leere Marmeladengläser mit Deckel

Die Gläser mit kochendem Wasser füllen und ausspülen, die Deckel mit kochendem Wasser kurz abspülen, damit diese keimfrei sind. Zur Seite stellen.

Das Hagebuttenmark in einen großen Topf geben, Zucker hinzufügen und unter ständigem Rühren die Masse auf 75 °C erhitzen, bis diese blubbert. Dann weitere 2 Minuten köcheln lassen, aber immer rühren. Die heiße Masse gleichmäßig in die Gläser füllen, Deckel drauf und auf den Kopf stellen. Somit entsteht ein Vacuum. Die Gläser auskühlen lassen, umdrehen und an einem kühlen und dunklen Ort (Speisekammer) einlagern. Das Mark ist ca. 1 Jahr haltbar.

Wie man das Hagebuttenmark noch aufpeppen kann:

1 Vanillestange auskratzen, Mark und ausgekratzte Stange mit auskochen.

1 EL geriebenen Ingwer dazugeben und mitkochen.

Das Mark bekommt man teilweise auf Märkten oder direkt beim Erzeuger.

