Lauterbach kifft, Kretschmanns "The Länd" und schon wieder Merz

Er ist wieder da: Friedrich Merz will wieder einmal CDU-Vorsitzender werden. Zu seinen Karriereplänen äußert er sich im Interview bei Mathias Richling. Karl Lauterbach genießt derweil die Pläne der Ampel-Koalition zur Legalisierung von Cannabis.

Außerdem: Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und die neue Außenministerin Annalena Baerbock streiten sich übers Klima. Ein angespanntes Klima herrscht auch schon lange zwischen Winfried Kretschmann und Thomas Strobl. Dieses Mal diskutieren sie den neuen Landesslogan von Baden-Württemberg: The Länd.

Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher. In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Also spielt Richling seine Gäste einfach selbst. Daraus entstehen die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat.

Achtmal im Jahr nimmt sich Mathias Richling die aktuellen Promis aus Politik und Unterhaltung zur Brust, vor Publikum aufgezeichnet im Fernsehstudio A des SWR in Stuttgart. Hier wird mit Witz, Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart seziert und Richling in seinen besten Rollen in Szene gesetzt.